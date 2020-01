Elon Musk voert bizarre ‘striptease’ op tijdens opening van Chinese gigafabriek

Elon Musk heeft dinsdag vriend en vijand verbaasd door zijn beste danspasjes boven te halen in het Chinese Shanghai. De miljardair en CEO van Tesla opende er officieel zijn gigafabriek, waar de eerste Tesla’s die niet in de Verenigde Staten worden geproduceerd, van de band rolden. Onder meer het Model 3 en het Model Y SUV zullen in de fabriek - die 2 miljard dollar kostte - worden gemaakt. De fabriek in China was bovendien al in 357 dagen operationeel. Een record, zelfs voor de Chinese auto-industrie.