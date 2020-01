Iedereen pakjesleverancier: JBC laat retours vervoeren door pendelaars

Wie elke dag naar het werk pendelt, kan op die route toch even een pakje ophalen of afleveren? Dat is het idee achter de Belgische start-up Hytchers, waarmee JBC gaat samenwerken om geretourneerde pakketten van klanten weer in hun winkel te krijgen. De bestuurders krijgen in ruil een vergoeding. “Maar kan dat pendelaars motiveren om een omweg te rijden?”, vraagt retailexpert Jorg Snoeck zich af.