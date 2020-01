Rode lantaarn Cercle hoopt dat Dino Hotic voor een ommekeer kan zorgen: “Ik ben niet bang om te mislukken”

Het is Cercle en eigenaar AS Monaco menens om in 1A te blijven. Het levende bewijs landde dinsdagmiddag op Malta. Een paar uur later stond de 23-jarige flankaanvaller Dino Hotic al op het oefenveld van het National Stadium. Bernd Storck rekent op deze Sloveense Bosniër om straks ook thuis tegen Antwerp en Anderlecht al meteen punten te pakken en zespuntenkloof snel te dichten in de degradatiestrijd. “Ik kick op uitdagingen en maakte dit eerder al mee”, pompte Hotic zichzelf en heel Cercle alvast moed in.

Dag 4 van de Cercle-stage in Malta en ook de mooiste. De wind was gaan liggen, de zon stond scherp en het was aangenaam toeven op het strand waar de Cercle-spelers zich rot amuseerden met de spelletjes van conditietrainer Alexander Storck. De dag kon helemaal niet meer stuk toen er na de lunch nog een vrije namiddag in de stad volgde. En nog mooier werd toen het even na 14 uur Dino Hotic door de inkomhall van het hotel stapte.

Team-manager Sven Vandendriessche en perschef Louis-Philippe Depondt haalden hem af aan de luchthaven. De kleine aanvaller passeerde eerst nog even aan het buffet en schoof dan bij op het terras waar de zon en de temperatuur helemaal deden vergeten dat het nog putje winter is.

De Rus Igor Korneev werd door zijn landgenoot en Monaco-CEO Oleg Petrov als adviseur aangetrokken en kreeg ook het dossier van Cercle op zijn bord. De jongste weken was de kleine Rus vooral in de weer voor de Brugse vereniging en Dino Hotic is het eerste resultaat van al dat werk. “Ik zag hem nog niet life aan het werk maar bestudeerde wel veel beelden en hij is zijn geld waard”, maakt ook Bernd Storck zich sterk.

Foto: Photo News

Bekend scenario

Ruim 1 miljoen euro betaalde Monaco namens Cercle naar verluidt aan NK Maribor. Hotic speelt er al sinds zijn vijftiende maar werd ook een paar keer uitgeleend. Zoals drie jaar geleden aan NK Krsko.

“Met nog dertien matchen te gaan stonden we laatste met zes punten achterstand. Uiteindelijk werden we zelfs nog zesde. Ik weet dus waar ik aan begin en wat mij hier te wachten staat ”, lachte Hotic.

“De situatie waarin Cercle zich bevindt is mij dus niet onbekend. Ze hebben mij ook hun plannen uitgelegd en toen ze mij vorige zondag het ontwerp van het contract lieten zien was ik meteen bereid om te komen. Een risico? Misschien maar ik ben niet bang om te mislukken. De coach legde mij zijn plannen uit en ik kan mij er in vinden. Het liefst speel ik in een 442 op de rechterkant maar 352 of 433 kan ook. In een 442 kan ik ook op de tien spelen. “

Hotic scoorde dit seizoen al vijf keer voor Maribor en leverde tien assists af. In de Champions League deed hij mee tegen zowel Liverpool, Spartak Moskou als Sevilla. Maar België is nu de perfecte tussenstap voor mij. De Belgische competitie staat goed aangeschreven en het niveau ligt hoger dan in Slovenië. Ik droom ook van Engeland of Spanje maar je moet helemaal klaar zijn om die stap te zetten. “

Nastja Ceh

Hotic groeide op in Slovenië en speelde er ook voor de nationale jeugdteams. Toch koos hij onlangs voor Bosnië. “Mijn ouders hebben er hun roots en sportief leek het mij beter om de Bosnische nationaliteit aan te nemen. Intussen speelde ik zelfs al één interland tegen Liechtenstein.”

Hotic komt ook niet alleen naar Brugge. Zijn vriendin en zoontje van zes maanden reizen hem later deze maand na. Overigens is hij ook niet de eerste Sloveen die naar Brugge komt. Nastja Ceh ging hem voor. De gewezen middenvelder van Club Brugge doet meteen een lichtje branden bij Hotic.

“Natuurlijk ken ik hem, toen ik een jongetje van 10 jaar was ging ik zelfs nog op de foto met hem. En weet je dat ik zelfs ook niet de eerste Sloveen bij Cercle ben?”, komt hij verrassend uit de hoek. “Ken je Dejan Kelhar nog? “

En of, deze Sloveense centrale verdediger werd destijds nog door Glen De Boeck naar Cercle gehaald. Het leverde ooit Europees voetbal op, wie weet schrijft ook deze Dejan Hotic straks geschiedenis en luidt hij de ommekeer in.