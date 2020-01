Sterrenkapper Jacques Dessange (94) is overleden

De Fransman Jacques Dessange, kapper van filmsterren en oprichter van een internationale kapsalongroep, is dinsdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn advocaat bekendgemaakt.

De kapper-zakenman Jacques Dessange werd in 1925 geboren in Sologne en werd opgeleid in de kapperszaak van zijn vader. In 1954 opende hij zijn eerste kapsalons en was geliefd bij tal van filmsterren en beroemdheden. Dessange was de stylist van onder andere Brigitte Bardot, Liz Taylor en Marlene Dietrich. Later richtte hij de groep Dessange International op. Die groep omvat vandaag bijna 1.600 kapperszaken, waarvan 370 in Frankrijk, en is actief in 43 landen. In 2004 liet hij zijn imperium over aan zijn tweede zoon Benjamin. Maar dat verliep niet van een leien dakje en Dessange kwam de laatste jaren vooral onder de aandacht door gerechtelijke problemen met zijn zoon. Enkele jaren later kwam Dessange ook in opspraak toen hij op de lijst van verborgen rekeningen van de Zwitserse bank HSBC stond.