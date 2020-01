Europa zet halflege charters in om uitgeprocedeerden uit te wijzen

Terugkeervluchten waarbij maar een vijfde van het gecharterde toestel vol zit met vluchtelingen. Volgens Europees parlementslid Kris Peeters is het Europees agentschap Frontex allesbehalve efficiënt. De CD&V’er wil dat uitgeprocedeerden vooral met commerciële lijnvluchten worden teruggebracht. Dat is 1.000 euro per persoon goedkoper.

Het terugkeerbeleid is altijd al de achilleshiel van het migratiebeleid geweest. Gewezen staatssecretaris Theo Francken (N-VA) worstelde ermee, en voor zijn opvolger Maggie De Block (Open VLD) geldt dat al evenzeer. In 2018 kregen in ons land meer dan 33.000 mensen het bevel om het grondgebied te verlaten, maar nog geen kwart (7.400) verliet ook daadwerkelijk België.

Het is in de rest van Europa niet anders. De Europese Rekenkamer ging onder meer daarom na hoe het zit met de terugkeervluchten die het agentschap Frontex sinds 2016 organiseert in opdracht van 17 lidstaten. Soms worden gewoon zitjes geboekt op commerciële lijnvluchten, maar soms legt het zelf gecharterde vliegtuigen in. Via 345 chartervluchten werden uit verschillende landen op die manier 12.245 uitgeprocedeerden of illegalen gerepatrieerd.

Probleem is alleen dat al die vliegtuigen nauwelijks voor de helft (57 procent) vol zaten. Als je enkel naar de vluchtelingen kijkt, gaat het maar om 22 procent. De rest van de passagiers zijn tolken, dokter, veiligheidsmensen, … Begeleidend personeel, dus.

Niet dat het via lijnvluchten allemaal veel efficiënter verloopt. In beide gevallen proberen uitgewezen mensen vanalles om toch maar niet te moeten terugkeren. Er wordt in laatste instantie een nieuwe asielaanvraag ingediend, de reisdocumenten zijn niet in orde of er wordt amok gemaakt, zodat de piloot beslist om niet op te stijgen. Maar wat wel vaststaat, is dat lijnvluchten pakken goedkoper zijn. Gaat het daar om 1.898 euro per persoon, dan is dat met gecharterde toestellen 2.857 euro. Of net geen 1.000 euro verschil.

Peeters wil daarom dat de Europese Commissie volop de kaart trekt van lijnvluchten. “Er zullen soms wel redenen voor zijn, maar als het 1.000 euro per persoon goedkoper is, dan moet dat maar. Het geld van de Europese belastingbetaler moet goed worden besteed.” De CD&V’er ondervroeg de Europese Commissie, maar wacht nog op het antwoord.

Bij minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block valt geen commentaar te rapen over de cijfers. Behalve dat ons land graag een beroep doet op Frontex. Het agentschap krijgt straks in principe ook meer personeel om zijn werk te doen en de Europese buitengrenzen te bewaken. Het is volgens Peeters essentieel dat Europa eindelijk de aangekondigde hervormingen doorvoert. Anders zal er van een efficiënt terugkeerbeleid nooit sprake kunnen zijn, klinkt het.