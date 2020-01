Advocaat lanceert campagne tegen BNP Paribas Fortis

Zakenadvocaat Mischaël Modrikamen start op sociale media met een campagne tegen BNP Paribas Fortis. Hij doet dat nu de burgerlijke rechtszaak die hij aanspande naar aanleiding van het faillissement van de grootbank in 2008 straks weer op gang komt.

Volgens Modrikamen buigt de raadkamer zich in februari, maart weer over de zaak en zouden de pleidooien in 2021 kunnen worden gevoerd. In de zaak eisen 1.300 gedupeerde aandeelhouders van de bank een schadevergoeding van 7 miljard euro. Eind 2018 liep de strafklacht tegen de topbankiers van Fortis met een sisser af. Niemand werd veroordeeld voor het financieel imbroglio. Modrikamen, die al tien jaar lang een strijd voert tegen BNP Paribas Fortis, heeft het over “de grootste diefstal in de Belgische geschiedenis”. Om iedereen daar weer aan te herinneren, lanceert de advocaat straks een campagne. Hij nam in België, maar ook in Nederland en Frankrijk een communicatieteam onder de arm en pakt straks uit op Facebook, Instagram en LinkedIn. De website fortisgate.com staat ondertussen wel al online, maar is nog maar een voorsmaakje van wat het uiteindelijk zal worden. “Ik wil onder de aandacht brengen wat er is gebeuren. En klanten en potentiële klanten van de bank waarschuwen dat hun geld gewoon wordt doorgesluisd naar Parijs”.