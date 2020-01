Neymar is de status van beste dribbelkont in Parijs kwijt en niet eens aan een ploegmaat

Neymar is God in Parijs. Maar de Braziliaan krijgt straks stevige dribbelconcurrentie van niemand minder dan Ricardo Filipe da Silva Braga.

Wie? Wel, de 34-jarige Portugees staat bekend als Ricardinho en werd al zes keer verkozen tot de beste futsalspeler ter wereld door zijn ongeziene kunsten met een bal. Ricardinho speelde de voorbije zeven seizoenen voor Inter Movistar in Madrid, de club waarmee hij drie keer de UEFA Futsal Cup won. In 2018 pakte hij met Portugal ook de Europese titel.

Maar aan zijn Spaanse avontuur komt een einde want Ricardinho verhuist naar Accs Paris 92 en wordt dus een Parijzenaar. Voor drie jaar. De club die in 2008 werd opgericht en even in derde klasse speelde maar nu aan kop gaat in de hoogste Franse futsalafdeling hoopt dat er door de komst van de Portugees “massaal geïnvesteerd” wordt in de sport.