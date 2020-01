Manchester City dolt met stadsgenoot United: sensationele sleepbeweging De Bruyne leidt tot owngoal van Belgische Braziliaan

In Engeland stoppen ze nooit met voetballen en dus stond dinsdagavond een League Cup-wedstrijd op het programma tussen Manchester United en Manchester City. De heenwedstrijd van de halve finale tussen de stadsgenoten. En Kevin De Bruyne had er zin in op Old Trafford, waar de Citizens met 1-3 gingen winnen.

De eerste helft was een heuse overrompeling van het doel van David De Gea. Bernardo Silva opende na zeventien minuten de score voor de bezoekers met een héérlijke knal: 0-1.

Riyad Mahrez verdubbelde op het halfuur de voorsprong van de Citizens op assist van Silva: 0-2.

Enkele minuten later trok Man City ten aanval na balverlies bij United. De bal kwam bij De Bruyne terecht, die een hulpeloze Phil Jones passeerde met een briljante sleepbeweging. De Rode Duivel knalde vervolgens op De Gea, maar via Andreas Pereira (geboren in Duffel als zoon van Marcos Pereira) verdween de 0-3 ongelukkig in doel. Silva liet daarna zelfs nog tot tweemaal toe de 0-4 liggen voor rust, de tweede keer op een afgemeten voorzet van… De Bruyne.

Na de pauze ging Man City aanvankelijk door op z’n elan. Mahrez raakte al snel de paal en een schot van de Bruyne werd afgeblokt. Gaandeweg ging de voet echter van het gaspedaal en kwam thuisploeg United in de wedstrijd. Dat leverde na balverlies bij de bezoekers zelfs een doelpunt op. Marcus Rashford faalde niet oog in oog met Claudio Bravo: 1-3.

Tien minuten voor tijd was er even paniek na een botsing met De Bruyne. De Rode Duivel stond snel weer recht, maar werd meteen vervangen door Gabriel Jesus, waarna United geen vuist meer kon maken. Op 29 januair volgt de terugwedstrijd in het Etihad Stadium.

Foto: REUTERS