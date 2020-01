Club Brugge weigerde stage in Saudi-Arabië, veel kritiek op oefenkampen Ajax en PSV

Club Brugge had een aanbod van Saudi-Arabië om tegen betaling daar op stage te gaan, maar weigerde dat omwille van de mensenrechtensituatie daar. Ook in Nederland woedt een discussie over de keuze van Ajax en PSV om in Qatar te trainen.

Mensenrechtenorganisaties vragen zich hardop af of het wel nodig is een land uit te kiezen dat het niet altijd even nauw neemt met de rechten van gastarbeiders. Deze week verhevigde de discussie op sociale media nadat Ajax had laten weten dat Nederlandse media in Qatar niet welkom zijn “indien ze over iets anders dan voetbal willen praten”.

“We weten wat er speelt in de wereld, maar Ajax is niet de partij om hier een statement over te maken. Dan ga je kijken naar grote bedrijven als KLM en Shell, of de regering. En volgens mij gaat het koningshuis er ook wel eens heen”, reageerde algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax bij FOX Sports.

Ook PSV, dat vorig jaar al in Qatar te gast was, kreeg dezelfde kritiek. Zelfs vanuit de eigen rangen. “Ik kijk kritisch naar de manier waarop hier wordt omgegaan met arbeiders en mensen. Als ik zelf de verantwoordelijke zou zijn, had ik voor Spanje of Portugal gekozen”, vertelde verdediger Daniel Schwaab eerder deze week in De Telegraaf.

“Wij willen sport en politiek gescheiden houden”, verdedigde algemeen directeur Toon Gerbrands de keuze van zijn club bij Omroep Brabant. Hij vindt niet dat PSV een statement moet maken door niet te gaan. “Dan kun je je afvragen: waar kun je wel heen en waar kun je niet heen? En al die mensen die er columns over schrijven, zitten daar nu toch ook?”