Spaanse Supercup met vier ploegen… in Saoedi-Arabië. Qué?

Tot vorig jaar was de formule eenvoudig: de Spaanse kampioen nam het in twee wedstrijden op tegen de bekerwinnaar voor de start van La Liga. Nu maken FC Barcelona, Atletico Madrid, Valencia en Real Madrid onder hun vieruit wie de Supercup in de lucht mag steken.

De vernieuwde Spaanse Supercup gaat tussen de winnaar en de runner-up van de Spaanse competitie (FC Barcelona en Atletico Madrid), aangevuld met de winnaar en de verliezende finalist van de beker van het voorgaande jaar (Valencia en FC Barcelona). Omdat Barça twee keer in het rijtje voorkomt, wordt de resterende plek ingenomen door de ploeg die het hoogst eindigde in La Liga: Real Madrid. De deelname aan het mini-toernooi levert de vier ploegen ook nog een leuk extraatje op: ze zijn automatisch vrijgesteld van de zestiende finales in de Spaanse beker volgend jaar, het moment waarop de eersteklasseclubs traditioneel mee in de pot gaan.

De komende 3 edities van het eindtoernooi zullen plaatsvinden in Jeddah op het Arabisch schiereiland. Saudi-Arabië schrijft hiervoor de komende 3 jaar zo’n 30 miljoen over op de bankrekening van de Spaanse voetbalbond. Het King Abdullah Sports City zal fungeren als gaststadion.

Een Supercup op vreemde bodem is zeker niet nieuw. Vorig jaar klopte Barça Sevilla in het Stade Ibn Batouta in Tangier in Marokko. In de Serie A is men het zelfs gewend om de finale buiten de landsgrenzen te betwisten: van de 32 finales tot nu toe vonden er liefst 11 buiten Italië plaats. Zo waren China, Libië en Qatar al eens het toneel van de Supercoppa. De Italianen hebben verder een gelijkaardige overeenkomst met de Arabieren: Jeddah zal gastheer spelen voor 3 van de komende 5 finales.

Het programma

Woensdag 8 januari (20u): Real Madrid-Valencia

Donderdag 9 januari (20u) : FC Barcelona - Atletico Madrid

Zondag 12 januari (19u): finale