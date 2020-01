Uiterst besmettelijk virus treft woonzorgcentrum: 61 bewoners geïsoleerd in hun kamer

Beerzel / Putte -

In woonzorgcentrum Beerzelhof in Beerzel (Putte) is het voorbije weekend het uiterst besmettelijke norovirus uitgebroken. Dat gaat gepaard met vaak hevige buikgriep en misselijkheid. De bewoners worden momenteel geïsoleerd in hun kamer. Eventuele bezoekers en personeel moeten zich aan strikte voorzorgsmaatregelen houden.