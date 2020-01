“Elke dag met de ploeg op het strand liggen: die stage bleek een meerwaarde”

Topcoach Hein Vanhaezebrouck () fileert elke woensdag het reilen en zeilen in het (Belgische) topvoetbal. Vandaag op het programma: het belang van de winterstages. “Yves Vanderhaeghe heeft ooit nog zijn Visa-kaart moeten geven om te betalen, omdat de club niet voorzien was op extra kosten.”

De winterstages, daar heb ik bijzondere herinneringen aan. Mijn allereerste was als speler van Harelbeke – in ’96, zoiets. Het bestuur had daar niet echt middelen voor – dat was toen iets voor de topclubs ...