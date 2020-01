Coach Kare Ingebrigtsen blikt terug op zijn plotse vertrek bij KV Oostende: “De financiële zorgen van de club speelden mee”

Halsoverkop was hij weg. Op 29 december – tijdens de pandoering tegen Charleroi (5-0) – bevestigde KV Oostende plots dat coach Kare Ingebrigtsen (54) vertrok naar Apoel Nicosia. Alsof de trainer wegvluchtte voor de sportieve en financiële problemen van de kustclub. Daarom wil Ingebrigtsen één keer zijn verhaal doen: “ KVO is een mooie club, maar ook de spelers stellen zich vragen over hun toekomst.”

Jürgen Geril