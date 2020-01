In oktober nog uitgefloten door eigen fans, vandaag recordman. Waarom is Thibaut Courtois plots weer zo goed?

“De beste doelman van de wereld.” Dat zei Real Madrid-trainer Zinedine Zidane afgelopen weekend over Thibaut Courtois. De Rode Duivel is in supervorm voor de Supercup-clash met Valencia van vanavond, en goed op weg zich in de geschiedenisboeken te keepen. Nochtans werd hij amper drie maanden geleden nog uitgefloten door de eigen fans. Verhaal van een traag ontluikende liefde.