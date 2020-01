Marreh tot 2023 bij AA Gent, inworpcoach arriveert woensdag

Verwacht wordt dat alles eerstdaags in orde komt. De middenvelder, die overkomt van Eupen, tekende tot 2023. Hij krijgt het rugnummer 22. Door de komst van Marreh verlaat AA Gent de pistes Frank Boya (Moeskroen) en Isaac Sackey (Alanyaspor).

Timothy Derijck trainde in de voormiddag individueel, Nana Asare bleef in de namiddag in het hotel. Elisha Owusu (lies) bleef de hele dag binnen en dat gold ook voor Roman Yaremchuk. De Oekraïner staakte de training maandag met pijn aan de achillespees/hiel en moet verder onderzocht worden.

Wel aanwezig: een extra Poolse techniektrainer op wie de club eerder al eens een beroep op deed. Woensdag landt ook Thomas Grønnemark in Spanje. Jess Thorup en co. werkten in een recent verleden al meermaals samen met de bekende inworpcoach en dat is op deze winterstage niet anders. Opvallend: dinsdag verbleef Grønnemark nog in Qatar – de uitvalsbasis van Club Brugge –, waar hij Ajax de kneepjes van het vak bijbracht.

Deze namiddag staat er trouwens een activiteit op het programma: golf.