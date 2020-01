De longziekte waar China graag mysterieus over doet

SARS maakte meer dan 800 doden

Het is geen griep. Het is geen vogelgriep. Het is geen verkoudheid. Het enige wat voorlopig zeker is, is dat het een zware longontsteking is, die door een onbekend virus wordt veroorzaakt. De gezondheidsorganisatie in Wuhan, hoofdstad van de provincie Hubei, maakte eind december eerst melding van 27 slachtoffers, maar dat cijfer ging ondertussen al naar 59. De patiënten werden in quarantaine geplaatst, zeven van hen vechten nog voor hun leven. Voorlopig vielen er nog geen doden.

De patiënten bezochten allemaal dezelfde vismarkt, en dat doet sterk denken aan de SARS-uitbraak van 2002. Dat jaar dook op een beestenmarkt in de provincie ­Guangdong vanuit het niets de agressieve longziekte SARS op, die via het internationale luchtverkeer in geen tijd tot in Singapore, Vietnam en zelfs Canada wist te komen. Pas vele maanden en achthonderd doden later raakte de epidemie onder controle, dankzij beperkingen op het luchtverkeer en strenge quarantainemaatregelen.

Of we opnieuw voor zo’n rampscenario staan, weet geen mens. Voorlopig heeft ook de Wereldgezondheidsorganisatie niet meer dan de geruchtenmolen en de berichtgeving in de lokale media om op voort te gaan.

Wilde dieren

De eerste signalen kwamen op 30 december naar buiten, toen de gezondheidskoepel van Wuhan, een stad van tien miljoen inwoners in de centraal gelegen provincie Hubei, alle ziekenhuizen op het grondgebied verzocht ongewone gevallen van longontsteking te rapporteren. Inmiddels liggen dus al 59 mensen in isolatie in het ziekenhuis, van wie zeven in kritieke toestand. Ze hebben hoge koorts en lijden aan ademnood. Longfoto’s tonen uitgebreide letsels op beide longen.

Dat alle patiënten de markt van Huanan hadden bezocht, doet vrezen dat ze ziek zijn geworden van een virus dat normaal alleen bij wilde dieren voorkomt, en waartegen mensen (nog) geen natuurlijk verweer hebben opgebouwd. Volgens lokale persberichten zouden op de markt behalve verse vis ook levende dieren zijn verkocht, zoals vogels en slangen, en organen van konijnen en ander wild.

Hulp van buitenaf

Marc Van Ranst, viroloog aan de KU Leuven, acht de kans groot dat de Chinezen inmiddels weten om welk virus het gaat. “De provincie Hubei telt uitstekend uitgeruste virologische labs, die beschikken over de allernieuwste apparatuur waarmee de genetische blauwdruk van een virus is af te lezen. Zelfs als het om een compleet onbekend virus gaat, is daarmee in elk geval vast te stellen tot welke virusgroep het behoort, en welke ziekteverwekkende eigenschappen het zoal heeft.” Volgens verschillende berichten werd SARS al uitgesloten.

Volgens de lokale media zou de vismarkt inmiddels gesloten zijn, tot de desinfectie is afgerond. Ook zijn 121 personen met wie de zieken in contact hebben gestaan, getraceerd en onder medische observatie geplaatst.

Die snelle reactie is volgens Van Ranst een goed punt voor China, dat ten tijde van de SARS-epidemie felle kritiek kreeg omdat het te lang had getalmd om de rest van de wereld te alarmeren, waardoor de ziekte kon overslaan naar Hongkong en vandaar naar 37 andere landen. “China heeft de kaarten toen lang tegen de borst gehouden. Uiteindelijk moest het land toch hulp van buitenaf inroepen, omdat het de epidemie niet zelf de baas kon.”

China houdt info achter

Van Ranst verwacht dat de Chinezen ook deze keer lang niet alle kaarten op tafel zullen gooien. “Anders dan in 2002 kunnen ze zich dat dit keer wél permitteren. China heeft inmiddels voldoende virusexperts, alle benodigde technologie en goed uitgeruste ziekenhuizen om een onbekende ziekte-uitbraak zelf te analyseren en in te dijken.”

Door informatie niet al te snel met de buitenwereld te delen, vergroot het land bovendien zijn kansen op originele wetenschappelijke publicaties, op patenten en op de ontwikkeling van een eventueel vaccin, zegt Van Ranst.

Voor de rest van de wereld blijft het wachten op nader nieuws uit China, al vindt Van Ranst het enigszins geruststellend dat vanuit China nog geen melding is gemaakt van gevallen van mens-op-menstransmissie of van besmetting van ziekenhuispersoneel. “Dat geeft aan dat de infectie niet of niet heel gemakkelijk van mens op mens overslaat en dat de kans op een wereldwijde uitbraak, zoals indertijd met SARS, niet zo heel groot lijkt.”