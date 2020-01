Conventionele leger

Het conventionele legermateriaal van Iran (tanks, schepen, pantservoertuigen, jachtvliegtuigen ...) is vrij verouderd. Het land investeert dan ook ‘slechts’ 3 procent van hun BBP in dat materiaal. Alleen in mobiele raketlanceerders heeft Iran wel bijzonder veel geld gepompt. Het is een van de mondiale koplopers, met systemen die korte, middellange en langeafstandsraketten kunnen afvuren. Veelal is zo’n mobiel lanceersysteem een uit de kluiten gewassen truck. “Die kunnen ze zich uitzonderlijk snel verplaatsen en toeslaan”, zegt Peter Wijninga. “Het is een kwestie van minuten na de lancering en ze zijn verdwenen. Het is bijzonder moeilijk die te lokaliseren om ze aan te vallen.”(adm)