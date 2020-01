Quds: strategisch en geheim

“De Quds zijn de eliteclub binnen de Revolutionaire Garde. De Special Forces van Iran zeg maar”, zegt Peter Wijninga. “De eenheid focust zich vooral op geheime operaties, veelal in buitenland.” Generaal Soleimani stond aan het hoofd van deze eenheid, maar is intussen al vervangen door Esmail Ghaani, de nummer twee van de Quds. Volgens Peyman Jafari spelen de Quds eerder een strategische rol. “Ze zijn verantwoordelijk voor alle operaties van Iran buiten Iran. In Irak, Syrië, maar ook Afghanistan. Veelal gaat het om steun aan milities en andere bondgenoten van Iran, Sjiieten in irak, Hamas in Palestina en Hezbollah in Libanon.” (adm)