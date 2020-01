Cyberleger: slag achter de hand

“De cybertak van het Iraanse leger werd opgericht vanuit de Revolutionaire Garde. Als antwoord op de cyberaanvallen van de Israëli's en Amerikanen die de Iraanse nucleaire installaties tijdelijk stil hebben gelegd. Het is een offensief cyberleger, maar momenteel houden ze zich op mondiaal gebied bezig met kleinere aanvallen”, zegt Peyman Jafari. De schaal waarop de Russen opereren is momenteel niet haalbaar, maar het is niet ondenkbaar dat de Iraniërs heel wat cyberslagkracht achter de hand houden. “Als het tot een oorlog komt, gaan ze helemaal losgaan.” (adm)