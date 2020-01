De Basij: overal geïnfiltreerd

“De Basij is een paramilitaire tak van de Revolutionaire Garde”, zegt Peyman Jafari. “Ze doen dienst als lokale afgevaardigden van de Revolutionaire Garde en zitten in alle lagen van bevolking, in kleine dorpen, maar ook binnen belangrijke industrieën. Ze zullen helpen bij de bouw van een weg, of bieden steun bij een overstroming, maar ze zullen ook een manifestatie of opstand neerslaan. Ze dienen als propagandamachine van het regime en in geval van oorlog kunnen ze vrijwilligers oproepen.”(adm)