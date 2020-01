2020 studenten vochten examenresultaten aan

Het aantal studenten dat beroep aantekent tegen zijn examenresultaten zit in de lift. De bevoegde Raad noteerde 202 dossiers in 2019 tegenover 183 het jaar voordien. De stijging is opvallend, aangezien er de voorbije jaren net een daling was. In 2016 telde de raad 219 dergelijke beroepen.

Alvorens studenten naar de Raad trekken, moeten ze eerst beroep aantekenen bij hun hogeschool of universiteit. “Het zou kunnen dat zij meer beroepen hebben gehad en dat onze stijging daar het gevolg van is”, zegt voorzitter Jim De Ridder. “Of het kan gaan om een toevallige statistische afwijking.” Volgens Karen Weis, expert onderwijsrecht aan hogeschool UCLL, valt op dat ondanks het groeiende aantal beroepen studenten minder vaak hun slag thuis halen. “In 2017 waren 26 procent van de zaken gegrond, terwijl we nu een succesratio van 15 procent zien”, zegt ze.

Mogelijk heeft het ook te maken met advocaten die zich steeds meer in de markt zetten als onderwijsjuristen. Twee jaar geleden kreeg een Antwerpse advocaat bakken kritiek omdat hij op zijn website studiebetwisting.be berekent hoeveel kans je hebt om je resultaat met succes aan te vechten. “Maar er zijn er nog die nadrukkelijk reclame maken”, zegt Weis. (jvde)