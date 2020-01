Manager van het Jaar komt van Galapagos

Onno van de Stolpe van het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf Galapagos is verkozen tot Manager van het Jaar 2019, aldus organisator Trends. Van de Stolpe (60) volgt KBC-topman Johan Thijs op. De Galapagos-topman vierde in 2019 de twintigste verjaardag van het bedrijf met een miljardendeal met het Amerikaanse farmaconcern Gilead. De jury lauwert Van de Stolpe onder meer voor de ontwikkeling van ‘filgotinib’, een kandidaat-reumamedicijn, en voor zijn successen in het onderhandelen van deals met grote farmahuizen. Aan Franstalige zijde werd Yvan Verougstraete, CEO en oprichter van gezondheidsproductensupermarkt Medi-Market, verkozen tot Manager van het Jaar. (wer)