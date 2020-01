Vluchtelingenwerk Vlaanderen beschuldigt De Block van onwettig handelen

De beslissing van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) om aan bepaalde categorieën asielzoekers geen opvang meer te bieden, is onwettig. Dat zegt Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “Ons land is bij wet verplicht mensen die asiel aanvragen op te vangen tijdens hun asielprocedure,” stelt de organisatie.

De discussie draait rond twee groepen: mensen die al asiel hebben gekregen in een ander EU-land en toch doorreizen naar België, en mensen die weigeren terug te keren naar de EU-lidstaat die de asielaanvraag behandelt en intussen zes maanden onderduiken. Dat laatste gebeurt omdat een land maar zes maanden de tijd heeft om zo’n asielzoekers terug te sturen naar het land waar ze hun aanvraag deden. Maar volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen gaat De Block haar boekje te buiten en handelt ze in strijd met het recht op opvang. “Een regering die een zelfgecreëerde opvangcrisis probeert op te lossen door doelbewust asielzoekers op straat aan hun lot over te laten, is moreel laakbaar en handelt in strijd met het Belgisch en Europees recht”, meent woordvoerster Eef Heyligen. (blg, fem)