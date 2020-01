Iraanse raketten treffen luchtmachtbasissen met Amerikaanse troepen in Irak

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft bevestigd dat tientallen raketten afgevuurd zijn op een Iraakse luchtmachtbasis waar Amerikaanse soldaten gestationeerd zijn. Het gaat om een vergelding voor de moord op de Iraanse generaal Qassem Soleimani, klinkt het. Ook het Pentagon spreekt van een Iraanse aanval, en zegt dat het om twee bases gaat, die van Aïn al-Assad en Erbil.

Eerder spraken Iraakse veiligheidsbronnen van negen raketten die in de nacht van dinsdag op woensdag neergekomen zijn op de luchtmachtbasis van Aïn al-Assad, in het onherbergzame westen van Irak.

Volgens het Pentagon was de aanval gericht op de luchtmachtbases van Aïn al-Assad en Erbil. “We evalueren de situatie”, klinkt het. “En we bekijken welk antwoord we zullen geven”.

De aanval komt 24 uur nadat de Verenigde Staten naar eigen zeggen per ongeluk de voorbereidingen aangekondigd hadden van een terugtrekking van de troepen uit Irak. Dat was dan weer het gevolg van de resolutie die het Iraakse parlement had aangenomen waarin aan de Iraakse regering wordt gevraagd om de aanwezigheid van buitenlandse soldaten in het land zo snel mogelijk stop te zetten.