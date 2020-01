Vrouw Carlos Ghosn noemt arrestatiebevel tegen haar een vergelding voor zijn ontsnapping

De vrouw van de voormalige topman van Nissan Carlos Ghosn noemt het arrestatiebevel dat Japan tegen haar heeft uitgevaardigd een vergeldingsmaatregel voor de ontsnapping van haar man. Dat zegt Carole Ghosn tegen de Franse krant Le Parisien.

Carlos Ghosn zat in Japan onder huisarrest, omdat hij wordt verdacht van financiële wanpraktijken in zijn tijd als baas van Renault en Nissan. Hij ontsnapte eind december naar Libanon. Tegen hem is ook een arrestatiebevel uitgevaardigd door Japan.

Volgens The Wall Street Journal speelde Carole Ghosn een belangrijke rol in de onwaarschijnlijke ontsnapping, maar zij verklaart nu: “Ik wist nergens van. Ik was in Beiroet met mijn kinderen toen iemand belde en zei: ‘Ik heb een verrassing voor je’. Het was de beste verrassing uit mijn leven.”

“Vluchten was de enige optie voor hem. Zijn zaak werd constant uitgesteld en hij zat vast onder mensonterende voorwaarden”, zegt zijn vrouw. “Carlos kan geen schuld bekennen voor dingen die hij niet heeft gedaan. Hij was het slachtoffer van een oorlog tussen Renault en Nissan.”

Woensdag houdt Carlos Ghosn, die de Franse, Libanese en Braziliaanse nationaliteit heeft, een persconferentie in Libanon. In een kort statement verklaarde hij alvast dat hij zich “niet langer laat gijzelen” door het “oneerlijke” rechtssysteem in Japan. “Men neemt van tevoren aan dat je schuldig bent, discriminatie is wijdverbreid en mensenrechten worden met de voeten getreden, waarmee Japan zijn plichten onder het internationale recht schendt”, zegt de ex-topman.

