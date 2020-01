Boeing met minstens 170 passagiers crasht na opstijgen in Teheran

Een Boeing 737 van een Oekraïense luchtvaartmaatschappij is woensdag na het opstijgen uit de Iraanse hoofdstad Teheran gecrasht als gevolg van technische problemen, waarbij alle inzittenden overleden zijn. Dat meldt het Iraanse staatspersagentschap IRNA.

Reddingsteams werden gestuurd naar een gebied in de buurt van de Imam Khomeini luchthaven, waar de Boeing 737 van Ukraine International Airlines (UIA) crashte. Dat verklaarde woordvoerder van de Iraanse burgerluchtvaartorganisatie Reza Jafarzadeh aan de staatstelevisie. Hij sprak van 170 passagiers. Volgens IRNA waren 180 passagiers aan boord van het toestel dat op weg was naar Kiev.

“Het vliegtuig staat in brand, maar we hebben teams gestuurd en we kunnen misschien sommige passagiers redden”, verklaarde hoofd van de Iraanse reddingsdiensten Pirhossein Koulivand aanvankelijk. Even later zie hij: “De brand is zo hevig dat we geen reddingswerk kunnen doen.”

Staatspersagentschap IRNA meldt dat er geen overlevenden zijn.

Volgens FlightRadar24 was het vlucht PS 752 die crashte. Het gaat om een Boeing 737, niet om de 737 MAX, waarvan er vorig jaar twee gecrasht zijn, met 346 doden tot gevolg. Alle vliegtuigen van dat type staan sinds maart aan de grond, tot er duidelijkheid is over eventuele technische mankementen. De productie van de 737 MAX is sinds begin dit jaar opschort.

Net vliegverkeer geschorst

Volgens de eerste berichten zou de vliegtuigcrash niets te maken hebben met de Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse luchtmachtbasissen in Irak, al steeg het vliegtuig vlak na de aanvallen op. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) had alle Amerikaanse civiele luchtvaart geschorst in de Perzische Golf, de Golf van Oman, Irak en Iran. “Wegens verhoogde militaire activiteit en stijgende politieke spanning zullen geen Amerikaanse burgervliegtuigen meer in de regio mogen vliegen”, klonk het.

