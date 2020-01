Francesco Vanderjeugd bergt ambitie om nieuwe voorzitter Open VLD te worden op en bundelt krachten met Bart Tommelein

Francesco Vanderjeugd bergt zijn ambitie op om de nieuwe voorzitter van Open VLD te worden. De burgemeester van Staden steunt kandidaat-voorzitter Bart Tommelein. De twee West-Vlamingen bundelen hun krachten en komen met een “gezamenlijk project”. “We willen onze partij vernieuwen en opnieuw een wervend liberaal verhaal schrijven. Dat doel kunnen we best bereiken door samen te werken”, zeggen Vanderjeugd en Tommelein in een persbericht.

Vanderjeugd (31) verraste in juni van vorig jaar vriend en vijand door zich vrij kort na de verkiezingen kandidaat te stellen om Gwendolyn Rutten op te volgen als Open VLD-voorzitter. Vanderjeugd gaf achteraf toe dat zijn politieke mentor, Bart Tommelein, niet onverdeeld gelukkig was met die plotse kandidatuur. De Oostendse burgemeester dacht namelijk zelf ook na over het voorzitterschap en kondigde kort voor de kerstvakantie zijn eigen kandidatuur aan. De voorzittersverkiezingen bij Open VLD vinden plaats in maart.

Maar bij die voorzittersverkiezingen komt het dus niet tot een West-Vlaamse clash tussen Vanderjeugd en Tommelein. Na verschillende gesprekken de voorbije weken en maanden beslisten de poulain en de mentor de krachten te bundelen in een “gezamenlijk project”.

“Echte inspraak”

Het duo wil daarbij niet alleen meer inzetten op burgerparticipatie, ze willen ook meer luisteren naar de basis en werken aan de vernieuwing van de partij. “Er zijn ontzettend veel creatieve mensen in onze partij met goede ideeën. Die ideeën moeten we naar boven halen zodat we er kritisch mee aan de slag kunnen”, aldus kandidaat-voorzitter Bart Tommelein.

“Daar wil ik graag een rol in spelen”, vult Francesco Vanderjeugd aan. Vanderjeugd voerde zelf een ruime ledenbevraging uit. Daaruit is volgens hem gebleken dat de leden “meer en échte inspraak willen”. “Velen vinden dat de partij de voeling kwijt is met wat er leeft onder de leden. Daar moeten we mee aan de slag. Een grondige doorlichting van onze partij én organisatie is aan de orde”, aldus Vanderjeugd. Volgens hem blijkt ook dat veel leden bij de laatste verkiezingen getwijfeld hebben om nog op de partij te stemmen. “Een duidelijk teken dat we het roer best omgooien”, klinkt het.

“We hebben hetzelfde doel voor ogen: onze partij vernieuwen en opnieuw een wervend verhaal neerschrijven. We zijn ervan overtuigd dat we dit doel het best kunnen bereiken door samen te werken en onze krachten te bundelen”, besluit het West-Vlaamse duo.

Door samen te werken met Tommelein, bergt Vanderjeugd wel zijn eigen voorzittersdroom op. Het is de tweede keer dat Vanderjeugd zijn persoonlijke ambities terugschroeft. Bij de Vlaamse verkiezingen van vorig jaar stond hij vrijwillig zijn plaats op de lijst (de derde plaats) af aan Mercedes Van Volcem. Vanderjeugd zakte naar de vierde plaats en raakte, ondanks een erg goede persoonlijke score, niet herverkozen in het Vlaams Parlement.

Mercedes Van Volcem, die naar eigen zeggen zelf mee bemiddelde onder meer door een uitgebreid nieuwjaarsetentje in het Brugse restaurant Weinebrugge, reageert tevreden dat Vanderjeugd en Tommelein gaan samenwerken. “De steun van Francesco Vanderjeugd voor Bart Tommelein toont aan dat we meer waarde hechten aan team spirit dan aan een verdeelde, individuele strijd. Verdeeldheid leidt overal tot stilstand”, aldus Van Volcem. “Eendracht maakt macht en macht zorgt ervoor dat we problemen kunnen aanpakken. No team, no glory”, besluit het West-Vlaamse parlementslid.