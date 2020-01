Grote hinder op E40 door aanrijding tussen vrachtwagen en auto: diesel op rijweg gelekt

Aalst - Op de E40 in Aalst richting Brussel is woensdagochtend een ongeval gebeurd tussen een vrachtwagen en een personenwagen. De rechterrijstrook is er versperd en de hinder neemt toe. “Dat is een druk punt, dus er staat meteen veel file”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 5.45 uur gebeurde op de E40 ter hoogte van Aalst in de richting van Brussel een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenwagen. “Het grote probleem daar was dat de dieseltank van de vrachtwagen begon te lekken en die brandstof op het wegdek terecht is gekomen”, zegt Bruyninckx.

De rechterrijstrook moest daardoor afgesloten worden, de twee andere rijstroken zijn wel nog open. “Maar dat is een heel druk stuk ’s ochtends, dus dat geeft meteen file. Je voelt dat direct.”

Het is nu wachten tot het wegdek opgeruimd is, want brandstof is een glad goedje en kan dus gevaarlijke situaties opleveren voor bestuurders die erover rijden. De vrachtwagen en de auto moeten ook getakeld worden. Het Verkeerscentrum raadt voorlopig aan om van Gent richting Brussel over Antwerpen te rijden. “Maar ook daar zal de ochtendspits weer druk worden, dus de vraag is maar hoe lang dat advies blijft gelden.”