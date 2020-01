Aanrakingen van papa bij baby’s even belangrijk als die van mama

Het fysiek contact tussen een papa en zijn baby heeft een even positief effect als dat van de aanrakingen tussen een mama en haar baby. Dat is gebleken uit onderzoek van professor Martine Van Puyvelde van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), in samenwerking met de Universiteit van Liverpool. De resultaten moeten vaders aanmoedigen om vanaf de geboorte actief mee voor het kind te zorgen.