Benito Raman wil met Rode Duivels naar het EK: “Ik blijf erin geloven”

Benito Raman hoopt dat hij met de Rode Duivels mee naar het EK mag in juni. De aanvaller van Schalke 04 mocht in september tegen Schotland al eens proeven van de nationale ploeg en gelooft dat hij er deze zomer bij zal zijn als de Belgen een gooi zullen doen naar de Europese titel.

Benito Raman is op dreef bij Schalke 04. Met vier goals en drie assists in zijn laatste acht matchen had de 25-jarige Gentenaar een belangrijk aandeel in de opwaartse spiraal van de club uit Gelsenkirchen, die momenteel op een gedeelde vierde plaats in de Bundesliga staat. Raman verloor dinsdag op winterstage in het Spaanse San Pedro del Pinatar een oefenwedstrijd tegen ex-club STVV met 0-1 en blikte nadien bij Sporza terug op zijn eerste seizoenshelft en vooruit op de toekomst.

“In Düsseldorf had ik in het begin moeilijk, maar heb ik mij aangepast. Bij Schalke was het aanvankelijk ook moeilijk, maar uiteindelijk lukt het hier ook. Wie weet wat de volgende stap zal zijn?” Raman hoopt er alvast bij te zijn met de Rode Duivels op het komende EK voetbal.

“Dat is een doel, ja. Ik denk dat 16 à 17 spelers nu al zeker zijn van hun plaatsje, maar er schieten er nog genoeg over. Wie weet wat er mogelijk is. Er kunnen spelers zich blesseren of uit vorm geraken,... Ik blijf erin geloven. De Rode Duivels, dat is iets waar je na één keer altijd wil bij zijn. Als het niet lukt voor het EK, dan hoop ik er over twee jaar op het WK wel bij te zijn.”

Raman voetbalde op winterstage in het Spaanse San Pedro del Pinatar tegen zijn ex-club STVV maar ging ook eens dag zeggen bij Anderlecht tegen Rode Duivels Hendrik Van Crombrugge, Vincent Kompany en Nacer Chadli.

