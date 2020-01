VRT-top spreekt personeel niet toe op nieuwjaarsreceptie

De personeelsleden van de openbare omroep zullen het donderdag op de nieuwjaarsreceptie zonder speech van de VRT-top moeten doen. CEO Paul Lembrechts en Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur, zullen hen niet toespreken door de heisa die er momenteel is. Dat meldt De Morgen.

De toespraak van de CEO en de voorzitter van de raad van bestuur zijn nochtans een traditie geworden bij de VRT op de nieuwjaarsreceptie. Ze blikken dan terug op het voorbije jaar en kijken vooruit naar wat komen zal.

Maar dit jaar zou de boodschap die ze brengen geen al te rooskleurige zijn: er is een verzoeningspoging aan de gang om de machtsstrijd tussen Lembrechts en directeur Media en Productie Peter Claes opgelost te krijgen. Lembrechts had het ontslag van Claes gevraagd, maar de raad van bestuur ging daar niet op in. De vraag is nu maar hoe de VRT uit die impasse zal geraken.