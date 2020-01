Opnieuw vier wagens in brand gestoken in Luik: teller staat op meer dan twintig

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn vier wagens in brand gestoken, meldt de lokale brandweer. Sinds december gaat het om meer dan twintig uitgebrande voertuigen in Luik.

Tussen 2.50 en 3.10 uur kreeg de brandweer melding van drie branden. De eerste vond plaats in de Saint-Pierrestraat, de tweede in de Sainte-Margueritestraat en de laatste in de Meuniersstraat. Het staat nog niet vast of de branden met elkaar verband houden.

In enkele weken tijd werden in Luik meer dan twintig voertuigen in brand gestoken. De zaak werd doorverwezen naar het parket, er loopt een onderzoek.