Iraanse leider Khamenei noemt aanval “slag in gezicht van Amerikanen”

De Iraanse opperste leider, ayatollah Ali Khamenei, heeft de aanval op de Amerikaanse militaire bases in Irak woensdag “een slag in het gezicht van de Amerikanen” genoemd. In zijn televisietoespraak zei hij ook dat de Verenigde Staten weg moeten uit het Midden-Oosten.

De ayatollah, die ook de opperste leider is van de Iraanse strijdkrachten, had opdracht gegeven om de dodelijke aanval op de machtige Iraanse generaal Qassem Soleimani door de Amerikanen van vorige week te wreken. Iran voerde afgelopen nacht raketaanvallen uit op basissen waar Amerikaanse soldaten verblijven. In zijn toespraak zei de opperste leider dat Iran geen oorlog wil, maar wel moest reageren op de dood van Soleimani.

“Militaire acties van deze soort zijn niet genoeg in deze zaak. Belangrijk is dat de corrupte aanwezigheid van de Amerikanen in deze regio eindigt”, zei hij. Volgens de ayatollah brachten de Amerikanen het Midden-Oosten enkel oorlog en vernieling, en is en blijft de VS een vijand. “Het is een grote fout te geloven dat politieke meegaandheid en compromisbereidheid met de Amerikanen goed zijn voor ons land”, aldus Khamenei.