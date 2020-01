BMW verkocht meer auto’s in 2019

De Duitse luxewagenbouwer BMW heeft het voorbije jaar iets meer auto’s verkocht. De verkoop van de groep, met de merken BMW, Mini en Rolls Royce, kwam uit op 2,52 miljoen wagens (+1,2 procent), zo heeft verkoopdirecteur Pieter Nota woensdag in München bekendgemaakt. In 2018 verkocht de groep nog 2,49 miljoen auto’s.

Ook in 2020 wil BMW de verkoop verder opvoeren. Voor december 2019 geeft Nota geen aparte cijfers, maar het lijkt erop dat in de laatste maand van het jaar de verkoop gedaald is, aangezien voor de periode van januari tot november sprake was van een verkoopstijging met 1,7 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder.

Rivalen Audi en Mercedes moeten hun verkoopcijfers voor 2019 nog bekendmaken.