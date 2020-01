Tractor rijdt in op wagen met mama en twee kindjes: “Mag er niet aan denken dat hij nog verder gereden was”

Oudenburg - Een tractor reed woensdagmorgen in de koffer van een wagen langs de Gistelsesteenweg in Westkerke. De tractor kwam net voor de achterbank - waar twee kinderen zaten - tot stilstand. “Ik mag er niet aan denken dat hij nog wat verder zou gereden hebben”, aldus de moeder van de twee kinderen.

Een volledig ingedeukte koffer. Een zware tractor. En twee kindjes op de achterbank van de aangereden auto. Maar de schade na het ongeval langs de Gistelsesteenweg in Westkerke bleef gelukkig enkel materieel. Een tractor met aanhanger reed er omstreeks 8.20 uur in op een personenwagen. “Ik stond aan te schuiven om de rotonde op te rijden”, zegt de bestuurster. “Plots reed die tractor achteraan op de auto. Gelukkig kwam hij net voor de achterbank tot stilstand. Want daar zaten mijn twee kinderen.”

De auto werd door de klap tegen de voorligger geduwd. Die raakte uiteindelijk slechts licht beschadigd. De drie voertuigen bleven een tijdje staan en dat zorgde - gezien het drukke tijdstip - wel voor wat verkeershinder. De politie kwam uiteindelijk ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

De moeder en haar twee kinderen kwamen met de schrik vrij, maar de wagen moest wel getakeld worden. “Die was nog geen half jaar oud”, zegt ze. “Dat is dus wel een tegenvaller natuurlijk. Maar goed, ik denk dat we vooral blij moeten zijn dat er niemand gewond raakte. Want dat zou uiteraard veel erger geweest zijn.”