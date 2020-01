Jaar cel voor illegaal die te luid bad op begraafplaats

Brugge - Een 28-jarige Algerijn heeft in de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor zijn illegaal verblijf in België.

Salah N. werd op 3 juni vorig jaar opgepakt op de begraafplaats langs de Kerkhofstraat in Sint-Andries, nadat een buurtbewoonster geklaagd had over zijn luide gebeden en de religieuze muziek die hij afspeelde met een app op zijn smartphone. De overlast was blijkbaar al enkele dagen aan de gang.

Toen de politie de begraafplaats betrad was de Algerijn in een houten hok water aan het koken op een draagbaar gasvuurtje. Hij bleek niet over geldige verblijfspapieren te beschikken. Dat was overigens niet de eerste keer, want N. werd hiervoor al twee keer veroordeeld.

“Wie weet valt ooit eens zijn frank dat hij hier geen toekomst meer heeft”, stelde de procureur tijdens de pleidooien. De politie stelde ook al 21 processen-verbaal op tegen de man wegens openbare dronkenschap, diefstal en slagen.