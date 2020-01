Jef Vermassen over nieuwe stap in Bende-onderzoek: “Dit had men veel vroeger kunnen doen”

“Ik sta positief tegenover al wat wordt gedaan om de waarheid te vinden, maar men had dit veel vroeger kunnen doen.” Dat zegt advocaat Jef Vermassen, die nabestaanden van slachtoffers vertegenwoordigt, nu speurders in het onderzoek naar de Bende van Nijvel nieuwe DNA-sporen hebben.

De speurders in het Bendeonderzoek verzamelen DNA en vingerafdrukken bij honderden oude en nieuwe verdachten. Het verzamelde DNA zal worden vergeleken met tien nieuw ontdekte DNA-sporen die aan de Bende gelinkt worden. Tot voor kort waren er maar twee zuivere en zekere DNA-sporen, maar met nieuwe technieken kan een gemengd DNA-profiel uit elkaar gehaald worden om afzonderlijke profielen te identificeren.

Advocaat Jef Vermassen geeft de nieuwe werkwijze van de speurders een kans. “Ik sta positief tegenover al wat wordt gedaan om de waarheid te vinden. Het is de eerste keer dat ik meemaak dat het gerecht op zo’n grote schaal DNA afneemt. Ik ben een voorstander van het DNA-onderzoek. Het is niet 100 procent sluitend maar het zijn ‘stille getuigen’ die heel belangrijk zijn”, zegt Vermassen.

Zijn cliënt David Van de Steen verloor bij de overval op de Delhaize in Aalst op 9 november 1985, waarbij acht mensen om het leven kwamen, zijn ouders en zijn zus. “Mijn cliënt is gematigd optimistisch. Hij heeft al zo vaak gehoopt dat er een doorbraak zou komen, en is al zo vaak teleurgesteld. Er zijn bijvoorbeeld verschillende getuigen die nu een persoon zouden herkend hebben voor de feiten van Aalst, maar daar doet men niets mee. Om het onderzoek niet in gevaar te brengen, kan ik daar nog niets meer over zeggen.”

Koning Albert

Het is uitkijken naar de resultaten van het DNA-onderzoek, zegt Vermassen. “Men had dit veel vroeger kunnen doen. De techniek van het DNA staat al heel ver, zeker in het buitenland. Het is enorm geëvolueerd en is veel gerichten en concreter geworden. Zo kan je op de details van één persoon reconstrueren, zoals de kleur van de ogen. Een verdachte kan weigeren mee te werken, maar dat maakt iemand uitermate verdacht. Bovendien kan een persoon verplicht worden om een staal af te staan, denk maar aan koning Albert.”