Boris Johnson onder vuur: “Het is niet de eerste keer dat hij zich verstopt wanneer het over Iran gaat”

De Britse premier Boris Johnson krijgt forse kritiek omdat hij ervoor koos om niet sneller terug te keren van vakantie ondanks de crisis in het Midden-Oosten. “Het is niet de eerste keer dat hij zich verstopt wanneer het over Iran gaat”, zegt oppositieleider Jeremy Cobryn bij Politico.

Het moest een prachtige week worden voor Boris Johnson. De Britse premier zou van zijn vakantie op het privé-eiland Mustique, in de Caraïben, terugkeren om het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie verder voor te bereiden, dat waar hij zo lang naar gestreefd had.

Maar in plaats van met gejuich werd Johnson bij zijn terugkeer met kritiek onthaald. De oppositiepartijen vinden dat hij vroeger had moeten terugkeren van zijn idyllische vakantie om zich te buigen over de eerste grote internationale crisis sinds zijn aanstelling: het conflict tussen Iran en de VS.

“Hij verstopt zich achter zijn Defensieminister”, zegt Jeremy Corbyn, de leider van Labour. Ook voormalig nationaal veiligheidsadviseur Peter Ricketts was kritisch in BBC Newsnight. “De overheid heeft te weinig duidelijk gemaakt aan de bevolking dat het om een ernstige crisis gaat. De situatie is erg gevaarlijk voor de Westerse belangen. De reactie had sneller mogen zijn.”

Het is niet de eerste keer dat Johnson het verwijt krijgt zich te verstoppen wanneer het over Iran gaat. Ook toen hij minister van Buitenlandse Zaken was, kreeg hij die kritiek.