Els Ampe gooit zich in strijd om voorzitterschap Open VLD

Brussel - Vlaams parlementslid Els Ampe is kandidaat om Gwendolyn Rutten op te volgen als voorzitter van Open Vld. Dat heeft ze woendag bekendgemaakt. De veertigjarige Brusselse profileert zich als kandidaat tegen het establishment. “De economische liberalen voelen zich al een tijdje in de steek gelaten. De partijtop luistert niet meer naar de basis. Een andere koers varen is dan ook dringend nodig”, motiveert ze haar beslissing.

Na Bart Tommelein is er dus een tweede kandidaat-voorzitter bij Open Vld. En net als de burgemeester van Oostende heeft Ampe haar roots in dezelfde kuststad, waar ze zelfs nog even voorzitter was van de Jongsocialisten. Na haar studies aan de VUB en de ULB ging ze in Brussel wonen, waar ze in 2003 een afdeling oprichtte van Jong VLD.

Sinds 2004 tot 2019 zetelde ze voor de liberalen in het Brussels parlement. Bij de verkiezingen van 26 mei 2019 raakte ze verkozen in het Vlaams parlement. Ze zetelt ook als deelstaatsenator, maar had wel ambities voor een ministerpost. Intussen is Ampe ook al jarenlang gemeenteraadslid in Brussel en schopte ze het de vorige legislatuur tot schepen van Mobiliteit. Tijdens die periode werd de voetgangerszone in de hoofdstad ingevoerd.

Met haar kandidatuur wil ze ervoor zorgen dat er na Rutten opnieuw een vrouw aan het hoofd staat van de Vlaamse liberalen. Als thema schuift ze “groei” naar voren: “economisch, voor het individu en groei als partij”.

Ampe heeft vier kinderen.