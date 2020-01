Dood kind aangetroffen in landingsgestel van vliegtuig op luchthaven van Parijs

Op de luchthaven Charles De Gaulle in Parijs is woensdagochtend het lichaam van een kind van “ongeveer tien jaar” aangetroffen in het landingsgestel van een vliegtuig van Air France. Het vliegtuig kwam uit Abidjan, de economische hoofdstad van Ivoorkust, zo is vernomen bij de onderzoekers.

Het vliegtuig was een Boeing 777 die dinsdagavond uit Abidjan was vertrokken en woensdag om 6 uur lokale tijd in Parijs landde. In een persbericht betreurt Air France het “menselijke drama” van het overlijden van een “clandestiene passagier”, zonder evenwel de leeftijd mee te delen.

“Naast het menselijke drama is hier ook sprake van een grote tekortkoming van de veiligheidsdiensten op de luchthaven van Abidjan”, zegt een lid van de veiligheidsdiensten van Ivoorkust, dat anoniem wenst te blijven. Volgens deze persoon moet de minderjarige ook hulp gekregen hebben van een of meer medeplichtigen.

De laatste jaren zijn al vaker levenloze lichamen van tieners uit Afrika aangetroffen in de landingsgestellen van vliegtuigen. De temperatuur op die plaats, waar geen verwarming of beveiliging voorzien is, zakt tot min 50 graden Celsius op een vlieghoogte van 9.000 tot 10.000 meter.