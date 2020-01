Celstraffen voor brandstichters Vijverwegel: “Het dodelijk slachtoffer was hun kompaan”

Melle - Drie bendeleden hebben celstraffen van 5 jaar met uitstel tot zes jaar gekregen voor de brandstichting in de Vijverwegel in Melle. De drie kwamen vanuit Duitsland om een loods in brand te steken, daarbij kwam een van hun kompanen om het leven. Door de brand waren verschillende carnavalsgroepen en bedrijven getroffen.

De vlammen waren metershoog en van kilometers ver te zien in de nacht van 26 op 27 april 2017 in de Vijverwegel in Melle. Meerdere loodsen gingen in de vlammen op. De Ecostore liet zware schade op, een loods van het servettenbedrijf I&S werd verwoest en ook acht carnavalsgroepen werden getroffen. Al snel was duidelijk dat er meer aan de hand was. Een verzekeringsmakelaar, die vaststellingen kwam doen, trof onder het puin een verkoold lichaam aan in de loods van het servettenbedrijf.

Brandstichting

Een onderzoeksrechter werd aangesteld, de oorzaak van de brand werd onderzocht. Ook naar de identiteit van het slachtoffer was het gissen. In juni vorig jaar kwam het nieuws dat de brand aangestoken was en er twee verdachten aangehouden waren. Een derde verdachte volgde later. Het duurde niet lang voor de identiteit van het dodelijk slachtoffer gekend was: het was een 28-jarige kompaan van de drie brandstichters.

“Kwamen vanuit Duitsland”

De 28-jarige man was op het dak geklommen om zo binnen te raken in het gebouw, maar hij zakte door het dak. Zijn kompanen besloten om hem achter te laten. Waarom de bende de brand stichtte, blijft een onbeantwoorde vraag. De advocaten van de verdediging stelden dat het mogelijks zou gaan over een misnoegde concurrent van het servettenbedrijf.

“De beklaagden kwamen vanuit Duitsland om brand te stichten”, zei rechter Hans De Waele. “Ze zijn twee keer naar België gekomen, enkel voor wat zakgeld.” Dat zakgeld zullen de drie zeker kunnen gebruiken. Ze moeten een schadevergoeding van maar liefst 823.000 euro betalen. Twee kregen bendeleden een celstraf van zes jaar. De derde kreeg een straf van vijf jaar, waarvan een jaar met uitstel.