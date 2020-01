Net geen twee miljoen bezoekers voor Zoo Antwerpen en Planckendael in 2019

Antwerpen / Mechelen - De Zoo Antwerpen heeft in 2019 in totaal 1,175 miljoen bezoekers ontvangen. Dat zijn er 25.000 meer dan in 2018. In Zoo Planckendael in Mechelen viel het bezoekersaantal iets terug van net geen miljoen naar zowat 820.000. Het aantal abonnees van beide dierentuinen bleef nagenoeg stabiel op 215.000.

Voor 2020 hopen de Zoo Antwerpen en Planckendael extra bezoekers te kunnen lokken met een nieuwe topattractie in elk van beide parken. In de Zoo Antwerpen worden twee witte neushoorns verwacht, Zoo Planckendael wil uitpakken met de komst van een familie orang-oetans. Die laatsten krijgen een plaats in de serre in het Aziatische deel van het park die eerst volledig gerenoveerd wordt. In de Zoo Antwerpen wordt gewerkt aan een buitenbad voor de zeeleeuwen, een nieuw perk voor twee grote kattensoorten en het afronden van de renovatie van de historische volière - het oudste gebouw van de Zoo.

Positieve uitschieters in 2019 waren in de Zoo onder meer de “ZOOmerbar” op het Flamingoplein (30.000 bezoekers) en het winterse Jungle Book Light Festival (110.000 bezoekers). In Planckendael was de opening van het vernieuwde en veel grotere bonoboperk een van de hoogtepunten, net als het nieuwe verblijf voor de berberapen.