Tweedeklasser Union strikt Sébastien Pocognoli

Sébastien Pocognoli heeft niet lang zonder nieuwe club gezeten nadat zijn contract op 2 januari door Standard werd ontbonden. De gewezen Rode Duivel tekende woensdag een verbintenis bij Royale Union Saint-Gilloise.

“Sébastien is een speler van het hoogste niveau, met heel veel talent en tonnen ervaring. Hij zal ons op, en naast het veld, nog vele diensten kunnen bewijzen”, zegt sportief directeur, Chris O’Loughlin.

Pocognoli, 32 jaar, is een gewezen kapitein van Standard. Hij was er tussen zijn dertiende en vijftiende actief als jeugdspeler en keerde er na avonturen in Duitsland en Engeland terug in 2017. Zijn start was voorspoedig, maar vorig seizoen verloor hij zijn basisplaats en kwam hij na een heupoperatie helemaal niet meer in het plannetje van trainer Michel Preud’homme voor.

Poco was voorts in België nog actief bij KRC Genk, waar hij het laatste deel van zijn jeugdopleiding kreeg en doorbrak. Met passages in Nederland (AZ), Duitsland (Hannover 96) en Engeland (West Bromwich en Brighton & Hove) telt de ex-Rode Duivel ook heel wat ervaring in het buitenland.

Union staat momenteel derde in de tweede periode in 1B.