Fantast riskeert twee jaar effectieve celstraf voor oplichting van wielerploegen: hij zou 225 miljoen pompen in ploeg rond Van Avermaet

Knokke-Heist - Het openbaar ministerie eist twee jaar effectieve celstraf voor een 59-jarige man die zich valselijk uitgaf voor een gefortuneerde zakenman en beloofde om 225 miljoen euro te pompen in een nieuwe wielerploeg rond Greg Van Avermaet. De man bleek in werkelijkheid een straatarme fantast. Zijn advocate vraagt de vrijspraak. “Hij is een sukkelaar en een leugenaar, maar geen oplichter”.

Na het overlijden van sterke man Andy Rihs moest BMC Racing Team op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. De wielerploeg deed beroep op consultant Marc Biver, een Zwitserse Limburger, die ook plannen koesterde om zelf een nieuwe wielerploeg op te richten. In het voorjaar van 2018 wierp een zekere “Serge Golstein” zich op als de redder van de ploeg rond Van Avermaet. De man, die in Knokke verbleef, gaf zich uit voor een steenrijke Joodse zakenman en overtuigde Biver om zijn plannen voor een nieuwe ploeg waar te maken. Hij beloofde om gespreid over negen seizoenen liefst 225 miljoen euro in het nieuwe team te pompen. Greg Van Avermaet moest de speerpunt worden. Ook Dylan Theuns zou de ploeg versterken.

Maar toen de zakenman moeilijk deed rond een bankwaarborg begon Biver onraad te ruiken. Hij had “Serge Golstein” dan ook nooit in levende lijve ontmoet, enkel gecontacteerd via e-mail en telefoon en WhatsApp. “Mijn cliënt liet de foto’s onderzoeken die de beklaagde van zijn zogezegde privéjet en helikopter had doorgestuurd”, stelde Guillaume Reynders, de advocaat van Biver, woensdag in de Brugse strafrechtbank. “De registratienummers wezen uit dat die tuigen niet van hem waren en bovendien niet meer in gebruik waren. Hij had ook verwezen naar een Zuid-Afrikaanse bank waar hij zogezegd eigenaar van was. Maar ook dat bleek een leugen.” Biver diende een klacht in en Serge Golstein werd in april vorig jaar opgepakt. Zijn naam bleek al snel vals te zijn. Sterker nog: de man was geen rijke zakenman, maar een armoezaaier die bovendien al eerder werd veroordeeld voor oplichtingspraktijken.

Nog klachten

Later kwamen nog klachten binnen tegen Serge G. Zo werd ook een Israëlische wielerploeg door de fantast benaderd. Hij deed hen geloven dat hij een erfenis zou ontvangen van 22 miljoen dollar van een overleden familielid. Om zijn verhaal kracht bij te zetten had hij zelfs een overlijdensakte vervalst. Het openbaar ministerie vorderde woensdag twee jaar effectieve celstraf voor Serge G., die nog altijd in de cel zit. Marc Biver stelde zich burgerlijke partij in de zaak en eist 210.000 euro schadevergoeding. “Er waren al loontoezeggingen gedaan en bovendien kreeg hij alle knowhow in handen om een wielerploeg op te richten”, pleitte meester Reynders.

De advocate van Serge G. drong aan op de vrijspraak. “Deze man is een sukkelaar”, stelde ze. “Hij heeft geen werk, geen huis, geen vrouw, geen kinderen of familie. Het enige wat hij heeft is zijn verbeeldingskracht. Als kind werd hij mishandeld door zijn vader en vluchtte hij in een fantasiewereld. Serge Golstein was de man die hij altijd had willen zijn. Als groot wielerfanaat wou hij echt iets betekenen voor BMC. Maar daarvoor moest hij wel een valse naam aannemen. Maar hij heeft nooit geld ontvangen. Hij is een pathologisch leugenaar, maar geen oplichter.” Serge G. nam ook zelf het woord. “Ik besef dat ik psychologische problemen heb en wil mij laten behandelen. Ik ga nooit meer liegen en zal werk zoeken.”

De uitspraak volgt op 5 februari.