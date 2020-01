Leerlingbegeleider dreigt 13-jarige te schorsen als hij geen naaktfoto’s stuurt

Een 31-jarige Truienaar is woensdag in Hasselt veroordeeld tot een jaar cel met uitstel nadat hij een leerling dwong om naaktfoto’s naar hem te sturen. Als de jongen dat niet zou doen, dreigde de leerlingbegeleider ermee aan zijn punten te zitten of hem zelfs van school te laten gooien.

De feiten speelden zich in 2015 af in een middelbare school in Sint-Truiden. Via Facebook Messenger wisselde de dader berichten uit met de toen 13-jarige jongen. Het ging onder meer om naaktbeelden en ...