Ontploffingsgevaar op kaai 1742: terminal afgesloten

Antwerpen - Door een incident op kaai 1742 is de MPET-terminal in de Antwerpse haven afgesloten. Er is sprake van ontploffingsgevaar door een oververhitte tankcontainer. Brandweer en hulpdiensten zijn ter plaatse, er werd een perimeter van 300 meter ingesteld. Er vielen geen gewonden.

Volgens onze informatie werd er woensdagmiddag een oververhitte tankcontainer ontdekt op de kade. In die container zat een vloeibare product om plexiglas te maken. Als de temperatuur te hoog wordt, ontstaat daar ontploffingsgevaar.

“De omgeving werd preventief ontruimd. We vragen dan ook iedereen om de omgeving te vermijden”, aldus Caroline Creve van PSA Antwerp. Aan de ingang van de kaai staat dan ook een lange file met trucks. De Antwerpse haven laat via sociale media wel weten dat er geen impact is op de scheepvaart.