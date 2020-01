Brugse notaris en collega moeten zich verantwoorden voor aftroggelen 800.000 euro van 96-jarige vrouw

Brugge / Lievegem / Vinderhoute - Een Brugse notaris zal zich samen met een collega uit Waarschoot in de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen en oplichting. De twee troggelden een rijke 96-jarige dame uit Knokke 800.000 euro af via een dubieuze schenking.

Een anonieme brief. Daarmee startte het onderzoek naar de Brugse notaris M. in juni 2013. Die brief werd in de brievenbus van de neef van Georgette D. (96), een rijke vrouw uit Knokke, gevonden. De vrouw was twee maanden eerder overleden en in de brief stond hoe ze een maand voor haar overlijden een dubieuze schenking van 800.000 euro had gedaan. Daarvoor was ze naar een notariskantoor in Waarschoot gereden. Ze ondertekende er twee schenkingsaktes van elk 400.000 euro. Een enorm bedrag dat ze aan A. schonk. Op zijn minst merkwaardig, want A. is de dochter de eigenares van Seaflower Service Palace, het rusthuis waar de vrouw toen zat. Volgens de anonieme briefschrijver werd de bejaarde vrouw onder druk gezet met de melding dat ze anders niet in haar flat zou kunnen blijven wonen. Bovendien is A. de vrouw van de Brugse notaris M. Het parket vermoedt dan ook dat zij samen spanden om de vrouw geld af te troggelen.

De neef van het slachtoffer stapte naar het gerecht en de speurders schoten snel in actie. Zowel in het kantoor van de Brugse notaris M. als in dat van zijn collega en studiegenoot F. in Waarschoot vielen ze binnen voor huiszoekingen. Ze namen er heel wat documenten mee en de betrokkenen verschenen uiteindelijk voor de onderzoeksrechter. Die besliste om hen niet aan te houden. Maar woensdagmorgen verschenen ze een laatste keer voor de raadkamer in Brugge. Die besliste om hen naar de correctionele rechtbank door te verwijzen op verdenking van oplichting, valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen en misbruik van de zwakke toestand van het slachtoffer. Zowel de Brugse notaris, zijn collega, zijn vrouw en zijn schoonmoeder worden vervolgd.

Zij schreeuwen nochtans hun onschuld uit. Volgens hen is er namelijk geen enkele sprake van oplichting en is er niets onwettigs aan de schenking. “Ik leerde die vrouw kennen in het Seaflower Service Palace”, verklaarde A. aan de politie. Haar grootmoeder verbleef daar toen ook en het was eigendom van haar moeder. “Het klikte tussen ons en als ik mijn grootmoeder ging bezoeken sprong ik ook eens bij haar binnen. Het was niet de bedoeling om haar om de tuin te leiden.”

Maar dat ziet het parket dus helemaal anders. Volgens hen werd de dementerende vrouw wel degelijk in de val gelokt. Volgens verklaringen in het dossier kende de vrouw haar eigen pincode zelfs niet meer en haalde ze Belgische frank en euro door elkaar. En dus zou ze volgens de speurders die schenkingen nooit met haar volle verstand gedaan hebben. In totaal werden vijf verdachten nu naar de correctionele rechtbank doorverwezen. Het is nog niet duidelijk wanneer zij ook effectief voor de rechtbank zullen moeten verschijnen.