President Trump geniet wereldwijd weinig steun voor zijn beleid

Bij peilingen naar de steun en sympathie die de Amerikaanse president Donald Trump geniet, dan blijkt het resultaat erg negatief. Dat valt af te leiden uit een grootschalig onderzoek van het Pew Research Center dat in Washington gevestigd is.

Bij een rondvraag in 33 landen blijkt dat gemiddeld 64 procent van de ondervraagden er geen vertrouwen in heeft dat de Amerikaanse president de juiste keuzes maakt. Slechts 29 procent zegt vertrouwen te hebben in Trump.

De quotering voor Trump is negatiever dan voor de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping.

De Duitse kanselier Angela Merkel kreeg de grootste waardering van de vijf gepeilde wereldleiders. Ze kreeg het vertrouwen van 46 procent van de ondervraagden, meer dan de Franse president Emmanuel Macron.

De enquête werd afgenomen bij 37.000 mensen. De anti-Trump tendens was het sterkst in West-Europa. In Duitsland, Zweden, Frankrijk, Spanje en Nederland hadden drie op vier gepeilden geen vertrouwen in Trump. Mexicanen blinken uit in hun afkeer van de Amerikaanse president.

De enquête vond tussen mei en oktober plaats, nog voor de impeachmentprocedure tegen Trump was ingezet en voor hij de liquidatie van een Iraanse topgeneraal beval.

Waar zijn ze wel meer te spreken over Trump? Op de Filipijnen, in Israël, Kenia, Nigeria en India.

Trumps buitenlandse politiek, met name de verhuizing van de VS-ambassade naar Jeruzalem, het optrekken van importtaksen en het terugtrekken uit het Parijse klimaatakkoord worden sterk afgekeurd. Alleen voor zijn onderhandelingen met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un krijgt hij goede punten. Dit aspect van zijn buitenlandpolitiek levert hem een quotering van 41 procent op.