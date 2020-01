Het hartverwarmende moment waarop doof baby'tje voor het eerst de stem van zijn mama hoort

Dit is het hartverwarmende moment waarop de tien maanden oude Arlo de stem van zijn mama Sara voor het eerst hoort. De ouders van de Britse uk merkten enkele maanden geleden dat er iets mis was met het gehoor van Arlo. Na onderzoek bleek dat de baby bepaalde tonen niet hoort, waardoor hij eigenlijk bijna volledig doof is. "We konden de speciale momenten tijdens het opgroeien niet met hen delen", klonk het triest bij Sara. Dat is nu allemaal veranderd door een hoorapparaat in het linkeroor van Arlo. “Het voelt alsof hij nu ‘echt’ bij ons is.”

bekijk ook

Doof baby’tje lacht van oor tot oor wanneer ze voor het eerst iets hoort

Ouders delen hartverwarmend moment wanneer doof dochtertje voor het eerst hoort

Hartverwarmend: meisje (10) was jarenlang doof, maar hoort haar mama nu voor het eerst “Ik hou van je” zeggen