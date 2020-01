Gevallen autokoning spreekt na ontsnapping in koffer: “Niet gevlucht voor het gerecht, wel voor het onrecht”

“Ik had geen andere keuze dan te vluchten uit Japan”, verklaarde Carlos Ghosn, de voormalige topman van Renault-Nissan, woensdag op een persconferentie in Beiroet. Het gaat om zijn eerste publieke optreden sinds zijn opzienbarende vlucht eind vorig jaar, van Japan naar Libanon met een privévliegtuigje.

“Ik ben hier niet om mezelf wit te wassen of om van mezelf een slachtoffer te maken”, zo zei de wegens financieel gesjoemel gevallen baas van de alliantie Renault-Nissan. Al zegt de Libanees-Franse zakenman dat alle aanklachten ongegrond zijn. “Ik ben niet gevlucht voor justitie, maar ik ben ontsnapt voor het onrecht”, zei hij.

“Beken, of anders….”

Ghosn werd naar eigen zeggen door de Japanners als schuldig beschouwd en had dus geen andere keuze dan het onrechtvaardige rechtssysteem te ontvluchten. “Het was de moeilijkste beslissing van mijn leven, maar ik moest het doen om mezelf en mijn familie te beschermen.”

Carlos Ghons vrouw Carole was een opgemerkte gaste. Het Japanse gerecht verdenkt haar van meineed om haar man te beschermen . Foto: AFP

In een bijna half uur durende speech kwam Ghosn geregeld terug op zijn leven sinds zijn arrestatie in november 2018. Hij zat 130 dagen in eenzame opsluiting en had geen contact met zijn familie “tenzij via brieven die mijn advocaat me liet lezen door ze tegen een glazen wand te houden”, hij werd de rechtbank binnengeleid “geboeid en met een touw om het middel”, hij werd tot 8 uur per dag ondervraagd “zonder advocaat, zonder toegang tot de bewijstlast.”

“Constant kreeg ik te horen: ‘Het wordt alleen maar erger als je niet bekent. Dat staat op tape! Meermaals zelf. Als je niet bekent, gaan we niet alleen achter jou maar ook achter je familie aan. Elke ochtend werd ik wakker, als ik al had kunnen slapen, met de vraag: vecht ik voor mijn onschuld of doe ik wat ze zeggen?”

Geen kans op eerlijk proces

Carlos Ghosn is er heilig van overtuigd dat hij in Japan geen eerlijk proces zou krijgen en haalde uit naar “een corrupt en vijandig systeem dat mij al vanaf dag één schuldig achtte” en via “het systematisch lekken van valse info, verdraaide feiten en het bewust achterhouden van ontlastende bewijzen” de wereld wou wijsmaken dat hij schuldig was. “Allemaal het resultaat van een handvol scrupuleuze, wraakzuchtige individuen bij Nissan, hun advocatenkantoor en het kantoor van de aanklager in Tokio”. Hij wees erop dat in Japan 99,4 procent van alle zaken uitmonden in een veroordeling, “voor buitenlanders is dat nóg meer. Ik had dus geen andere keuze”.

De gewezen topman zwaaide met documenten die de aantijgingen moeten ontkrachten en wees erop dat het proces “13 maanden was uitgesteld”, volgens hem “om de aanklagers meer tijd te gunnen op zoek te gaan naar bewijzen die niet bestaan”.

Net voor de persconferentie liet Nissan weten dat er onweerlegbaar bewijs is van het wangedrag van zijn voormalige CEO. Interpol heeft op vraag van Japan een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Ghosn en diens vrouw. Donderdag zou hij een eerste keer voor de rechter in Beiroet verschijnen. Libanon heeft geen uitleveringsverdrag met Japan. Ook Frankrijk liet al weten dat het geen onderdanen uitlevert, voor het geval Ghosn vroeg of laat in Frankrijk opduikt.